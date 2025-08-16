Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять осінь

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Терези Скорпіон Водолій

Когось такий перехід пригнічує, оскільки позбавляє їх численних літніх розваг, а хтось, навпаки, чекає на осінь і насолоджується тим, що вона несе із собою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять осінь.

Терези

Терези, які вирізняються з-поміж інших представників зодіаку не тільки тягою до прекрасного, а й умінням бачити його скрізь, з нетерпінням очікують осені, коли можна буде милуватися барвистими пейзажами. Щоправда, їхня любов стосується не всієї пори року, а так званої «золотої осені».

Скорпіон

Скорпіони зазвичай бачать те, чого не бачать — або на що не звертають уваги — інші. Перехід літа в осінь для них не просто зміна сезонів, а межа між світами, переходячи яку, вони налаштовуються на філософський — хай і похмурий та містичний — лад.

Реклама

Водолій

Водолії — особливо ті, чия робота безпосередньо пов’язана з творчістю, восени відчувають властивий тільки цій порі року душевний спокій і, водночас, неймовірний приплив натхнення, під впливом якого зможуть створювати найкращі свої твори.

Читайте також: