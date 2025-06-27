Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять перекладати вирішення своїх проблем на оточення

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Зміст Рак Терези Водолій

А от реакція на проблеми у кожного своя: хтось вміє і любить їх вирішувати, а хтось вважає за краще «вішати» цей «почесний» обов’язок на чужі плечі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять перекладати вирішення своїх проблем на оточення.

Рак

Раки, стикаючись із неприємностями, починають, що називається, тиснути на психіку людям із оточення — скиглити чи ридати, і водночас не можна точно сказати, що в такій ситуації гірше. Зрештою, той, кому вони найбільше набридли, здається та вирішує їхні проблеми за них.

Терези

Терези у разі виникнення на їхньому життєвому шляху проблем починають метатися з боку в бік: сьогодні хочуть зробити одне, завтра — зовсім інше. Як правило, закінчується це тим, що хтось із людей, що перебуває поруч, вирішує питання сам, щоб позбутися цих «гойдалок».

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Водолій

Взагалі-то Водолії вміють вирішувати проблеми — до того ж як свої, так і чужі, але за першої ж нагоди перекласти їх на чужі плечі обов’язково нею скористаються. Справді, навіщо витрачати дорогоцінну енергію на те, з чим можуть упоратися спеціально навчені люди?

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