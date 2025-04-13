ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять пхати носа в чуже особисте життя

Цікавість, як відомо, не вада, але й оцінити її однозначно — позитивно чи негативно — не вдається.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Якщо це стосується нових знань, то її можна лише вітати — в такому разі людина не лише дізнається багато нового, а й знайде цьому гідне застосування. А ось інтерес до чужого життя — особливо приватного — виправдати важко, хоча він також продиктований цікавістю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять пхати носа в чуже особисте життя.

Телець

Тельці, незважаючи на зовнішню добродушність, люблять зловтішатися щодо інших — саме через це вони часто цікавляться чужими особистими обставинами, з яких можна дізнатися щось цікаве — а, можливо, й пікантне — для пліток і чуток.

Близнята

Насправді Близнятам не буває нудно в межах власного особистого життя, яке у них вельми різноманітне: сьогодні одне, завтра — інше. Але це саме той випадок, коли третій чинник не стане зайвим — представникам цього знака дуже цікаво, як стоять у цьому сенсі справи в інших.

Терези

Терези прагнуть, щоб їхнє особисте життя було ідеальним, і досягнувши, як їм здається, такого стану, вони активно цікавляться чужими приватними обставинами: а раптом з них у чомусь можна взяти позитивний приклад.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie