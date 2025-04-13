Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять пхати носа в чуже особисте життя

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зміст Телець Близнята Терези

Якщо це стосується нових знань, то її можна лише вітати — в такому разі людина не лише дізнається багато нового, а й знайде цьому гідне застосування. А ось інтерес до чужого життя — особливо приватного — виправдати важко, хоча він також продиктований цікавістю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять пхати носа в чуже особисте життя.

Телець

Тельці, незважаючи на зовнішню добродушність, люблять зловтішатися щодо інших — саме через це вони часто цікавляться чужими особистими обставинами, з яких можна дізнатися щось цікаве — а, можливо, й пікантне — для пліток і чуток.

Близнята

Насправді Близнятам не буває нудно в межах власного особистого життя, яке у них вельми різноманітне: сьогодні одне, завтра — інше. Але це саме той випадок, коли третій чинник не стане зайвим — представникам цього знака дуже цікаво, як стоять у цьому сенсі справи в інших.

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Терези

Терези прагнуть, щоб їхнє особисте життя було ідеальним, і досягнувши, як їм здається, такого стану, вони активно цікавляться чужими приватними обставинами: а раптом з них у чомусь можна взяти позитивний приклад.

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