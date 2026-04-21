Астрологиня назвавала знаки зодіаку, які люблять позбавляти інших мотивації

Але що робити, якщо оточення — особливо близькі нам люди — замість того щоб спонукати нас до дій, робить усе навпаки.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять позбавляти інших мотивації.

Діва

Діви, позбавляючи оточення необхідної для людей із нього мотивації, керуються благими намірами. Почувши план, який намітив їхній співрозмовник, вони починають шукати в ньому вразливі місця, не кожен може витримати їхню прискіпливість — часто після бесіди з ними вже ніхто нічого не хоче робити.

Скорпіон

Скорпіони вважають, що чим би людина не займалася, вона все має доводити до досконалості, а інакше і ставати не слід. Натякаючи на це, вони можуть змусити відмовитися від початкових планів навіть тих, хто мав твердий намір досягти успіху в тій чи тій справі — представники цього знака вміють бути переконливими.

Козоріг

Козороги ні з ким не стануть церемонитися: якщо вони вважають, що людина не зможе впоратися з поставленим перед нею завданням, вони так про це і скажуть. Зрозуміло, що далеко не всім такий підхід до справи сподобається, тому багато хто після розмови з представниками знака відмовляється від того, що ще вчора рішуче збирався зробити.

Читайте також: