Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять проводити відпустку вдома

Довгоочікувана і заслужена відпустка — завжди можливість змінити обстановку і «картинку» за вікном.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але не всі в цей час хочуть кудись їхати — дехто цілком комфортно почувається в рідних стінах. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять проводити відпустку вдома.

Скорпіон

Скорпіони залюбки виїжджають куди-небудь, якщо їм випадає відповідна нагода, але, якщо її немає, вони чудово проведуть час удома. Головне, щоб у них під рукою був телевізор і книжки — як нові, так і старі, але улюблені ними. А за киснем вони будуть ходити на прогулянку в найближчий парк.

Рак

Раки відомі як головні домосіди зодіакального кола, тому вони дуже полюбляють проводити відпустку вдома — у такому разі ніхто не завадить їм займатися її облаштуванням, наводити чистоту й лад. Для них таке проведення часу — найкращий відпочинок, тому дивуватися його, м’яко кажучи, незвичності не варто.

Козоріг

Для Козорогів, хоч як дивно це прозвучить для представників інших знаків зодіаку, відпустка — чудовий час зайнятися… роботою. Вони можуть присвятити їй увесь свій час, не відволікаючись на сторонні «подразники» у вигляді зауважень начальства та пустопорожньої балаканини колег, а більшого цим трудоголікам і не треба.

