Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять прибрехати

Але якщо для одних ошуканство — спосіб досягти мети або уникнути неприємностей, то для інших — як для барона Мюнхгаузена — філософія і світогляд, вони не брешуть — вони фантазують. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять прибрехати.

Діва

Діви — за всієї своєї холоднокровності та розсудливості — іноді дозволяють собі брехню, яку вважають нешкідливою. Зазвичай мета в них одна — піднести себе співрозмовнику з найвигіднішого боку, поставши перед ним більш значущою персоною, ніж вони є насправді.

Водолій

Водолії, прибріхуючи, абсолютно жодних корисливих цілей не переслідують, ба більше, якщо ви їм скажете, що вони брешуть, вони вам просто не повірять — вони ж просто фантазують. Займаючись творчістю, вони, маючи багату уяву, втілюють її у своїй роботі, а іноді й у житті.

Риби

Риби ніколи не брешуть у традиційному розумінні цього слова — вони так бачать світ, який їх оточує. Ну, а те, що його картина не збігається з реальністю, це вже чиясь завгодно проблема, тільки не самих представників знака — вони своїм баченням навколишнього простору задоволені.

