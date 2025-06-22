Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять писати довгі листи

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Зміст Близнята Діва Риби

Ніхто не хоче витрачати на це час, та і словниковий запас у нас сьогодні не такий, щоб довго й беззмістовно розмірковувати подібно до автора «Повісті врем’яних літ». Проте коротко висловлюватися можуть — чи хочуть — не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять писати довгі листи.

Близнята

Близнята — за всієї своєї легковажності — часто складають довгі послання, оскільки не вміють формулювати свої думки коротко — їх однаково веде в різні боки. Відхилившись від основної лінії, вони повертаються до неї знову, і так — досить довго, тому повідомлення у них виходять розлогими.

Діва

Діви завдячують довгими листами, які вони зазвичай складають, властивій їм надокучливості. Їм здається, що вони повинні врахувати всі нюанси та підвести під свій текст беззаперечну доказову базу, тому зважують кожне слово і вираз — не дивно, що текст зрештою виходить у них довгим і нудним.

Реклама

Риби

Риби не можуть зупинитися, якщо пишуть лист з романтичним підтекстом. Представники знака не хочуть — або не можуть — обмежувати себе в зізнаннях у ніжних почуттях, тому накручують серйозні словесні — «багатоповерхові» — конструкції, які, якщо б вони були будинком, уже б завалилися.

Читайте також: