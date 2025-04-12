Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять робити з мухи слона

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Зміст Рак Стрілець Водолій

Але є ті, хто у будь-якому разі гіперболізує будь-яку — навіть найменшу — проблему, з якою стикається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять робити із мухи слона.

Рак

Раки, і вони знають за собою цей гріх, дуже люблять страждати, тому використовують для цього будь-який привід. Водночас вони в будь-якому стражданні обов'язково повинні дійти до самого дна, випивши, так би мовити, чашу сповна. Натомість згодом, зживши проблему, вони до неї не повертаються, але тут же знаходять іншу.

Стрілець

Стрільці через властиву їм підвищену емоційність здатні влаштувати свято чи трагедію з будь-якої дрібниці. Так «накрутити» себе, як це роблять вони, не може жоден інший знак зодіаку: вони чіпляються за те, що лежить на поверхні, і зводять цілу споруду зі страждань та переживань.

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Водолій

Водолії мають норовливий характер, який не дозволяє їм в екстремальних ситуаціях вчасно зупинитися: впавши в паніку та істерику, вони просто не знають, як вийти з цього стану. «Завдяки» такій своїй особливості, вони можуть розіграти драматичну виставу через нісенітницю, яка не варта їхніх нервів.

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