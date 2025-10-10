Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять риболовлю

Гороскоп / © Credits

Але ось захоплюються ним далеко не всі — для цього заняття необхідно мати особливий склад характеру. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять риболовлю

Рак

Раки — найтерплячіший знак зодіаку, тому їм зовсім нескладно годинами сидіти на березі, очікуючи обнадійливого руху поплавка, що скаже їм про те, що риба, яку вони так хотіли спіймати, нарешті клюнула на приманку, винагородивши в такий спосіб їхнє ангельське терпіння.

Овен

Овни терпінням не вирізняються, зате мають іншу якість, яка також необхідна для ловлення риби, — азартністю: спіймавши одну рибину, вони хочуть вивудити ще й ще. Водночас що більше наповнюється відерце з уловом, то більше вони гарячкують, хоча така кількість риби їм і не потрібна.

Терези

Терези люблять риболовлю тому, що, на їхній погляд, це гарно: їх захоплює краєвид, без якого таке заняття неможливе, — водойма — річка чи озеро, в якій відбивається ліс, схід чи захід сонця — як відомо, саме в цей час риба клює найкраще, а естетичне відчуття представників знака задовольняється сповна.

