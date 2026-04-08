Астролог назвав знаки Зодіаку, які люблять себе накручувати
Переживати з приводу неприємних життєвих подій не тільки можна, а й потрібно, головне — знати в цьому відношенні міру.
Достатньо тих — і кожен із нас може «похвалитися» таким знайомими — хто, запустивши процес страждань, не може з нього вийти — тільки сильніше й сильніше закручує його пружину.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять себе накручувати.
Рак
Раки, як головні плакси зодіакального кола, мають здатність зациклюватися на неприємностях, через що постійно прокручують у голові одні й ті самі слова або події, щоразу знаходячи дедалі нові деталі, які їх засмучують. У такий спосіб вони самі собі не дають вийти з режиму переживань, поки не досягнуть його дня.
Скорпіон
Скорпіони в будь-якому разі прагнуть дійти до суті як подій, що відбуваються з ними, так і людей, які беруть у них участь. За допомогою властивих їм аналітичних здібностей вони буквально препарують все вищезгадане, роблячи водночас не найприємніші для себе висновки, чим дедалі більше накручують — і засмучують — себе ще більше.
Близнята
Близнюки, незважаючи на гадану легковажність, досить глибоко відчувають і переживають неприємності, які з ними трапляються, хоча й ретельно це приховують. Складність світосприйняття представників знака полягає в тому, що вони ніяк не можуть дійти до єдиної думки з приводу тієї чи іншої ситуації, через що малюють в уяві неприємні картини.
