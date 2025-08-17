Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять спеку

Гороскоп / © Credits

Зміст Овен Діва Козоріг

Багато хто переживає високі температури важко і чекає — не дочекається, коли стане прохолодніше, але є й ті, хто в такий час почувається як риба у воді. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять спеку.

Овен

Овни, які належать до знаків стихії Вогню, у спекотні дні почуваються максимально комфортно. Поки інші намагаються ні на крок не відходити від кондиціонера, а на вулиці ховаються у затінок, представники знака ще більше наповнюються енергією, внаслідок чого здатні згорнути гори — інколи в буквальному сенсі слова.

Діва

Діви, незважаючи на зовнішню холодність, спеку люблять і проводять літній час із задоволенням — навіть за наявності позамежних температур. Вони полюбляють засмагати, купатися, гуляти в лісі. Щоправда, їхнє дозвілля повинно проходити на відкритій місцевості — не в приміщенні.

Козоріг

Козороги люблять спеку, як заведено говорити про доведення теореми, від протилежного — їх настільки напружує холод, що вони використовують будь-яку можливість, щоб, як вони в таких випадках кажуть, зігрітися. Тому представники знака часто обирають для життя країни зі спекотним кліматом, де весь час літо.

