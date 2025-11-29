ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять тримати вдома екзотичних тварин

Тримати домашніх тварин прийнято було завжди, але останнім часом пішла мода на екзотичних представників фауни.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Замість кішечок, песиків і хвилястих папужок люди заводять удавів, мавп і навіть снігових барсів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять тримати вдома екзотичних тварин.

Водолій

Водолії люблять оригінальність у всьому, і домашні тварини в цьому сенсі — не виняток. Улюбленців у вигляді котів і собак представники знака вважають надто банальними — їхня творча і непередбачувана натура вимагає тварин, яких не буде більше ні в кого.

Лев

Леви, будучи царственими особами, будь-якими способами підкреслюють цей свій статус, а екзотичні тварини допомагають їм у цьому, особливо якщо йдеться про хижаків, які, на думку представників знака, з ними — однієї крові. Не дивуйтеся, якщо зустрінете на їхній заміській ділянці ручну лисицю.

Близнята

Для Близнят дуже важливий статус, який вони так само легко додають собі за допомогою тварин, як, наприклад, за допомогою брендової сумочки або туфель. Починають вони, звісно, з песиків — безперечно, рідкісних і дорогих порід, але коли ними вже нікого не здивуєш, цілком можуть придбати якогось екзота.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie