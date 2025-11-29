Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять тримати вдома екзотичних тварин

Гороскоп / © Credits

Реклама

Замість кішечок, песиків і хвилястих папужок люди заводять удавів, мавп і навіть снігових барсів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять тримати вдома екзотичних тварин.

Водолій

Водолії люблять оригінальність у всьому, і домашні тварини в цьому сенсі — не виняток. Улюбленців у вигляді котів і собак представники знака вважають надто банальними — їхня творча і непередбачувана натура вимагає тварин, яких не буде більше ні в кого.

Лев

Леви, будучи царственими особами, будь-якими способами підкреслюють цей свій статус, а екзотичні тварини допомагають їм у цьому, особливо якщо йдеться про хижаків, які, на думку представників знака, з ними — однієї крові. Не дивуйтеся, якщо зустрінете на їхній заміській ділянці ручну лисицю.

Реклама

Близнята

Для Близнят дуже важливий статус, який вони так само легко додають собі за допомогою тварин, як, наприклад, за допомогою брендової сумочки або туфель. Починають вони, звісно, з песиків — безперечно, рідкісних і дорогих порід, але коли ними вже нікого не здивуєш, цілком можуть придбати якогось екзота.

Читайте також: