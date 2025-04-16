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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять усе драматизувати
Наше життя минає під знаком того жанру, який ми самі для нього обираємо: хтось у таких випадках віддає перевагу комедії, а хтось — драмі.
Перші належать до бойового і бадьорого духом загону оптимістів, які готові обсміяти будь-яку — навіть досить складну — ситуацію, другі — через притаманний їм песимізм — знайдуть привід для трагедії навіть у позитивній події. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять усе драматизувати.
Рак
Раки — справжні П'єро зодіакального кола, вони готові переживати і лити сльози з будь-якого приводу, і ніколи не відмовляться від такого песимістичного погляду на світ. Причина проста: саме драматичне сприйняття, від якого вони одержують задоволення, дає їм сили жити.
Скорпіон
Скорпіонам властива підозрілість, через призму якої вони дивляться на все, що з ними відбувається, надаючи негативних рис навіть найшкідливішим подіям. Найчастіше їхні передчуття не справджуються, але якщо їм вдається вгадати, вони пишаються: «А що я говорив!»
Риби
Риби багато часу проводять у своїх мріях, тому, спускаючись на землю, бувають дуже незадоволені тим, що бачать: і те їм не так, і це не так. У результаті такої драматизації представники знака часто перебувають у поганому настрої самі, а заразом і псують його тим, хто перебуває поруч.
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