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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять відпочивати "дикуном"

Як саме відпочивати, куди їхати та які умови обирати — кожен з нас вирішує самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Незважаючи на велику кількість місць організованого відпочинку — від п’ятизіркових готелів до комфортних мініготелів з домашньою обстановкою, — залишаються й ті, хто воліє відпочивати неорганізовано — з автомобілем і наметом. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять відпочивати «дикуном».

Овен

Овни — головні авантюристи зодіаку, для яких проходження невторованими стежками, коли можна побувати в місцях, які ніхто не бачив, є своєрідним викликом — його вони кидають не лише світові, а й самим собі. Чи варто казати, що перемога над обставинами підносить їх у власних очах.

Стрілець

Стрільці — один з найволелюбніших знаків зодіаку, тому «прив’язування до місцевості», яке дають готелі та гостьові будинки, їм не до вподоби. Представники знака віддають перевагу режиму, за якого можна будь-якої миті зібрати речі та зірватися з місця — «дикий» відпочинок дає чудову можливість для переміщення у просторі.

Водолій

Водолії справедливо вважають, що комфорту й затишку їм вистачає вдома, а на відпочинку потрібно відчувати несподівані почуття та емоції. Спогадів про пережите, на їхній погляд, має вистачити щонайменше на рік — до початку наступного літа, а ще краще — на все життя, і найчастіше саме так і стається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
334
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