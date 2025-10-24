Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять виходити із зони комфорту

Гороскоп / © Credits

Але багато хто з подивом дізнається, що є люди, які роблять це часто і водночас — не без задоволення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять виходити із зони комфорту.

Близнята

Близнятами в цьому випадку рухає цікавість і пристрасть до придбання, заради задоволення яких вони готові на багато що, якщо не на все. Тому, якщо заради цього їм необхідно залишити свій затишний дім, де можна помилуватися чимось небаченим, а заразом і щось купити, вони обов’язково це зроблять.

Стрілець

Стрільці — як найавантюрніший знак зодіакального кола — взагалі не думають про комфорт, коли йдеться про чергову пригоду. Вони готові бігти на край світу і терпіти будь-які незручності, якщо такі жертви, інколи — в прямому сенсі слова — виправдають ті неймовірні події та відчуття, які вони в результаті можуть пережити.

Водолій

Водолії — насамперед, ті представники знака, чия робота безпосередньо пов’язана з творчістю — будучи зайнятими новим проєктом, можуть забути про все — сон, відпочинок, втому. Вони працюватимуть доти, доки не завершать розпочатого, і лише потім зрозуміють, наскільки сильно вони видихнулися, а тому потребують відпочинку.

