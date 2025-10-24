ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять виходити із зони комфорту

Вихід із зони комфорту, про необхідність якого часто говорять психологи, більшості з нас дається важко.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але багато хто з подивом дізнається, що є люди, які роблять це часто і водночас — не без задоволення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять виходити із зони комфорту.

Близнята

Близнятами в цьому випадку рухає цікавість і пристрасть до придбання, заради задоволення яких вони готові на багато що, якщо не на все. Тому, якщо заради цього їм необхідно залишити свій затишний дім, де можна помилуватися чимось небаченим, а заразом і щось купити, вони обов’язково це зроблять.

Стрілець

Стрільці — як найавантюрніший знак зодіакального кола — взагалі не думають про комфорт, коли йдеться про чергову пригоду. Вони готові бігти на край світу і терпіти будь-які незручності, якщо такі жертви, інколи — в прямому сенсі слова — виправдають ті неймовірні події та відчуття, які вони в результаті можуть пережити.

Водолій

Водолії — насамперед, ті представники знака, чия робота безпосередньо пов’язана з творчістю — будучи зайнятими новим проєктом, можуть забути про все — сон, відпочинок, втому. Вони працюватимуть доти, доки не завершать розпочатого, і лише потім зрозуміють, наскільки сильно вони видихнулися, а тому потребують відпочинку.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie