Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять збирати гриби

Збирання грибів — захопливе й азартне заняття, недарма його заведено називати «тихим полюванням».

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Зрозуміло, далеко не всі час від часу вирушають до лісу з кошиком — багато хто до таких походів байдужий, але є й ті, хто абсолютно не може без нього обійтися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять збирати гриби.

Скорпіон

Скорпіонів — як наймістичніший знак зодіаку — вабить до себе будь-яка таємниця, а «тихе полювання» — заняття загадкове: ніколи не знаєш, у якому місці знайдеш розкішний білий гриб. У такий спосіб вони можуть ходити лісом досить довго, перевіряючи свої чуття та інтуїцію.

Овен

Овни — як найазартніший знак зодіакального кола — не упускають жодної можливості отримати таку потрібну їм дозу адреналіну, і «тихе полювання» в цьому сенсі — одне з найрезультативніших занять: що більше грибів вони водночас знаходять, то довше будуть ходити лісом.

Рак

Раків у «тихому полюванні» приваблює не стільки процес, скільки результат: це скільки ж смачної їжі, включно з маринованими консервованими грибами, можна приготувати для своєї сім’ї! Тож не дивно, що вони ходять лісом, аж доки не наберуть повного кошика, та й після цього їх звідти не виженеш.

