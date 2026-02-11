Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять злити оточення

Гороскоп / © Credits

Але прагнуть до них далеко не всі — є й ті, кому — з найрізноманітніших причин — подобається стан конфронтації.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять злити оточення.

Скорпіон

Скорпіони не заперечуватимуть той факт, що їм дуже подобається дратувати людей, які їх оточують, через що їх часто звинувачують в енергетичному вампіризмі. Але іноді вони так чинять через зовсім іншу причину — спалах роздратування, який їм у такий спосіб вдається викликати у людини, дає змогу їм дізнатись про неї набагато більше, ніж під час простої розмови.

Водолій

Водолії потребують яскравих сплесків енергетики, яку дають їм сварки та скандали, оскільки вони дають їм необхідне для творчості натхнення. Звісно, воно може прийти й іншими шляхами, але коли йдеться про триваліші процеси, як слід розлютивши когось зі свого оточення, його можна отримати набагато швидше.

Козоріг

Козороги, особливо якщо все їхнє життя зосереджене на чомусь одному — наприклад, на роботі або догляді за хворим родичем, відчувають гострий брак яскравих емоцій. Їм здається, що життя проходить повз них, і найкращий спосіб позбутися цього обтяжливого відчуття — вивести зі стану душевної рівноваги когось із оточення — це їх розважає.

