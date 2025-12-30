Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять зиму

Гороскоп / © Credits

Але коли — ось як зараз — вона все-таки приходить, теплолюбні представники зодіакального кола усім довкола скаржаться на холод, який їх страшенно дратує, але є й ті, кого така погода тішить — по-справжньому, без лицемірства.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять зиму.

Рак

Раки, які понад усе цінують домашній затишок, можуть присвячувати йому весь свій час, створюючи у своїй оселі теплу — як у прямому, так і в переносному сенсі — сімейну атмосферу зі свіжою випічкою, гарячим чаєм, теплими шкарпетками і — найголовніше! — близькими людьми поруч.

Козоріг

Козороги люблять зиму за те, що в цю пору року їм можна менше відволікатися на походи і поїздки куди-небудь, а зосередитися на роботі, присвячуючи їй максимум часу. До того ж, вони цінують домашній комфорт, який особливо сильно відчувається за контрастом із погодою на вулиці.

Стрілець

Стрільці люблять не стільки саму зиму, скільки розваги, які вона традиційно із собою несе. Представники цього знака — у будь-якому віці — люблять кататися на лижах і санчатах, гуляти парком зі склянкою глінтвейну, колядувати і зустрічати Новий рік, останнє — особливо.

