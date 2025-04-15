Астрологиня назвала знаки зодіаку, які лихачать за кермом

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Зміст Овен Близнята Водолій

Останніх же, зі свого боку, можна умовно розділити на тих, хто їздить винятково за правилами дорожнього руху, і тих, хто літає так, ніби у нього не автомобіль, а як мінімум легкомоторний літак. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які лихачать за кермом.

Овен

Овни стрімкі у всьому, і перебування за кермом у цьому сенсі для них є винятком. Представникам знака сумно прямувати з пункту А до пункту В відповідно до вказівок навігатора і дорожніх знаків, набагато веселіше в буквальному значенні слова пролетіти цю ділянку шляху.

Близнята

Близнят за кермом — і не лише — вирізняє непередбачуваність, продиктована їхньою двоїстістю. Сьогодні вони можуть довго тягнутися за асфальтоукладачем, боячись його обігнати, а завтра — мчати зустрічкою, переконуючи своїх пасажирів у тому, що гальма придумав боягуз.

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Водолій

Водолії — значиться за ними такий гріх — люблять покрасуватися перед оточенням, і якщо поряд з ними перебуває людина, на яку вони хочуть справити враження, особливо за кермом, то на добро не чекай: жодні правила дорожнього руху в такому разі для них не наказ.

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