- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 511
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які володіють найсильнішою витримкою
Реакція на життєві події — як приємні, так і не дуже, — може бути різною: від різкої та емоційної до спокійної і навіть апатичної.
Але ніхто не сперечатиметься з тим, що в непростій ситуації краще демонструвати самовладання — так набагато легше вийти з будь-якої ситуаці. Ось лише не всім воно притаманне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають найсильнішу витримку.
Телець
Тельцям витримка властива від природи — цей земний знак має її через властиву йому неквапливість. Не бажаючи образити представників знака, до них просто довго доходять усі обставини, які з ними сталися, через що вони не встигають злякатися, а коли їхня психіка дає сигнал — вони розуміють, що треба робити.
Діва
Дівам у будь-яких життєвих ситуаціях, включно з серйозними випробуваннями, рятує притаманний їм холодний і тверезий розрахунок. Замість того, щоб бігати з кута в кут і страждально заламувати руки, вони спокійно все аналізують та роблять один, єдиний правильний висновок щодо того, як їм необхідно вчинити.
Козоріг
Козорогів у всіх — непростих — життєвих ситуаціях виручає їхня практичність. Доки хтось переживає через обставини, які здаються їм важко вирішуваними, а в деяких випадках — і нездоланними, представники знака прикидають, яку користь можна з них видобути — звісно, в такий час їм не до переживань.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 жовтня
Місячний гороскоп на 20–26 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня