Астрологиня назвала знаки зодіаку, які володіють найсильнішою витримкою

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Але ніхто не сперечатиметься з тим, що в непростій ситуації краще демонструвати самовладання — так набагато легше вийти з будь-якої ситуаці. Ось лише не всім воно притаманне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають найсильнішу витримку.

Телець

Тельцям витримка властива від природи — цей земний знак має її через властиву йому неквапливість. Не бажаючи образити представників знака, до них просто довго доходять усі обставини, які з ними сталися, через що вони не встигають злякатися, а коли їхня психіка дає сигнал — вони розуміють, що треба робити.

Діва

Дівам у будь-яких життєвих ситуаціях, включно з серйозними випробуваннями, рятує притаманний їм холодний і тверезий розрахунок. Замість того, щоб бігати з кута в кут і страждально заламувати руки, вони спокійно все аналізують та роблять один, єдиний правильний висновок щодо того, як їм необхідно вчинити.

Реклама

Козоріг

Козорогів у всіх — непростих — життєвих ситуаціях виручає їхня практичність. Доки хтось переживає через обставини, які здаються їм важко вирішуваними, а в деяких випадках — і нездоланними, представники знака прикидають, яку користь можна з них видобути — звісно, в такий час їм не до переживань.

Читайте також: