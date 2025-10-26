ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які володіють найсильнішою витримкою

Реакція на життєві події — як приємні, так і не дуже, — може бути різною: від різкої та емоційної до спокійної і навіть апатичної.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але ніхто не сперечатиметься з тим, що в непростій ситуації краще демонструвати самовладання — так набагато легше вийти з будь-якої ситуаці. Ось лише не всім воно притаманне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають найсильнішу витримку.

Телець

Тельцям витримка властива від природи — цей земний знак має її через властиву йому неквапливість. Не бажаючи образити представників знака, до них просто довго доходять усі обставини, які з ними сталися, через що вони не встигають злякатися, а коли їхня психіка дає сигнал — вони розуміють, що треба робити.

Діва

Дівам у будь-яких життєвих ситуаціях, включно з серйозними випробуваннями, рятує притаманний їм холодний і тверезий розрахунок. Замість того, щоб бігати з кута в кут і страждально заламувати руки, вони спокійно все аналізують та роблять один, єдиний правильний висновок щодо того, як їм необхідно вчинити.

Козоріг

Козорогів у всіх — непростих — життєвих ситуаціях виручає їхня практичність. Доки хтось переживає через обставини, які здаються їм важко вирішуваними, а в деяких випадках — і нездоланними, представники знака прикидають, яку користь можна з них видобути — звісно, в такий час їм не до переживань.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
511
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie