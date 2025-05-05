Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають погану репутацію

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Зміст Овен Близнята Рак

Але, на жаль, далеко не всі можуть нею похвалитися — найчастіше один незграбний вчинок чи необережне слово можуть негативно позначитися на іміджі, що напрацьовується роками. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають погану репутацію.

Овен

Овни надто стрімкі для того, щоб все робити якісно. Припускаючись помилок то тут, то там, вони дуже рідко можуть похвалитися тим, що до результатів їхньої роботи жодним чином не можна причепитися. Можливо, саме тому їм далеко не завжди довіряють справді важливі напрями у роботі.

Близнята

Близнята — зрозуміло, “низькі” представники цього знака — “славляться” своєю, м’яко кажучи, двоїстістю, а грубо висловлюючись двоєдушністю. На них іноді не можна покластися: сьогодні вони говорять одне, а завтра зовсім інше, тому зв’язуватися з ними у вирішенні серйозних проєктів небажано.

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Рак

Раків вирізняє підвищена емоційність, від якої страждає не лише оточення, а й вони самі. Представники знака надто істеричні, сльозливі та примхливі, через що спілкуватися з ними не дуже хочеться як співробітникам, так і близьким людям — навіть вони ніколи не знають, чого від них очікувати.

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