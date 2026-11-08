Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть домовитися з найнепоступливішими співрозмовниками

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Володіють ним — як, втім, і будь-яким іншим — далеко не всі, але є й справжні майстри цієї справи, здатні досягти в ній значних висот.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть домовитися з будь-яким — навіть найнепоступливішим — співрозмовником.

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Діва

Діви підкорюють співрозмовників конкретністю і переконливістю своїх аргументів. Вони ніколи не ходять манівцями, а кажуть саме те, що від них хочуть почути, тож не дивно, що після закінчення переговорів або розмови вони не лише досягають успіху, а й чують на прощання знамениту фразу: «З вами приємно мати справу».

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Терези

Терези — справжні дипломати, які є найкращими в усьому зодіакальному колі переговорниками. Вони легко знайдуть спільну мову як із високопоставленими посадовцями, так і з агресивними підлітками, що не становить для них жодних складнощів.

Риби

Риби, як і тотем, який дав назву їхньому знаку, легко обходять — точніше, обпливають — гострі кути, а це — перша заповідь будь-якого успішного переговорника. Вони розуміють, які теми можна порушувати в розмові, а які — небажано, що й дозволяє їм домовлятися.

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