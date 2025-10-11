ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу

Усі ми хочемо бути в очах коханої людини єдиними і неповторними, а інакше який сенс у таких стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але як бути, якщо той, кого ми вважаємо близьким, поширює свої почуття не тільки на нас, а й на когось іншого, до того ж, однаково щиро налаштований до всіх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу.

Терези

Терези вирізняються рідкісною велелюбністю — вони можуть кохати кількох своїх партнерів одночасно, а вже почуття до двох вони відчувають практично протягом усього свого життя. Пояснюється це тим, що їхні представники, які вічно вагаються, за всього бажання не можуть вибрати когось одного.

Близнята

У Близнят через їхню двоїстість у них — як у житті, так і в душі — уживається те, що інші знаки категорично не можуть зв’язати воєдино. Так, чоловік і коханець або два коханці в них цілком можуть існувати одночасно — так би мовити, на паритетних, тобто абсолютно рівноправних, засадах.

Лев

У Левів, якщо можна так висловитися, велике серце — вони жодним чином не обмежують кількість своїх прихильностей, тож вони можуть кохати не лише двох, а й значно більшу кількість людей, водночас у кожного з них у житті представників цього велелюбного знака є своє — особливе — місце.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie