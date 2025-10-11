- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу
Усі ми хочемо бути в очах коханої людини єдиними і неповторними, а інакше який сенс у таких стосунках.
Але як бути, якщо той, кого ми вважаємо близьким, поширює свої почуття не тільки на нас, а й на когось іншого, до того ж, однаково щиро налаштований до всіх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу.
Терези
Терези вирізняються рідкісною велелюбністю — вони можуть кохати кількох своїх партнерів одночасно, а вже почуття до двох вони відчувають практично протягом усього свого життя. Пояснюється це тим, що їхні представники, які вічно вагаються, за всього бажання не можуть вибрати когось одного.
Близнята
У Близнят через їхню двоїстість у них — як у житті, так і в душі — уживається те, що інші знаки категорично не можуть зв’язати воєдино. Так, чоловік і коханець або два коханці в них цілком можуть існувати одночасно — так би мовити, на паритетних, тобто абсолютно рівноправних, засадах.
Лев
У Левів, якщо можна так висловитися, велике серце — вони жодним чином не обмежують кількість своїх прихильностей, тож вони можуть кохати не лише двох, а й значно більшу кількість людей, водночас у кожного з них у житті представників цього велелюбного знака є своє — особливе — місце.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 жовтня
Місячний гороскоп на 6–12 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Розлучення у знаків зодіаку: як переживають цей період Близнята, Діви, Козороги та Водолії