Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу

Але як бути, якщо той, кого ми вважаємо близьким, поширює свої почуття не тільки на нас, а й на когось іншого, до того ж, однаково щиро налаштований до всіх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть кохати двох одразу.

Терези

Терези вирізняються рідкісною велелюбністю — вони можуть кохати кількох своїх партнерів одночасно, а вже почуття до двох вони відчувають практично протягом усього свого життя. Пояснюється це тим, що їхні представники, які вічно вагаються, за всього бажання не можуть вибрати когось одного.

Близнята

У Близнят через їхню двоїстість у них — як у житті, так і в душі — уживається те, що інші знаки категорично не можуть зв’язати воєдино. Так, чоловік і коханець або два коханці в них цілком можуть існувати одночасно — так би мовити, на паритетних, тобто абсолютно рівноправних, засадах.

Лев

У Левів, якщо можна так висловитися, велике серце — вони жодним чином не обмежують кількість своїх прихильностей, тож вони можуть кохати не лише двох, а й значно більшу кількість людей, водночас у кожного з них у житті представників цього велелюбного знака є своє — особливе — місце.

