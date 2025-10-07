ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть навести пороблення на інших

З поробленням або пристрітом хоча б раз у житті стикався кожен із нас, включно з тими, хто в таке темнолюбство не вірить.

Автор публікації
Міла Корольова
До того ж, для того, щоб відчути його на власному досвіді, зовсім необов’язково потрапляти під вплив магів і чаклунів, цілком достатньо спіймати на собі недоброзичливий погляд випадкового перехожого. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть навести пороблення на інших.

Скорпіон

Скорпіони за правом посідають перше місце в списку людей, які можуть зіпсувати життя іншим одним поглядом, особливо якщо вони мають темний колір очей. Містика — друге ім’я представників знака, тому вони чинять такий вплив на інших, абсолютно того не бажаючи.

Стрілець

Стрільці мають потужну енергетику, якою вони — зрозуміло, за бажання — можуть буквально збити людину, яка їх образила, з ніг, тому краще їх не чіпати: у вимовлені ними на емоціях слова вони вкладають такий згусток сили, що цілком можуть проклясти.

Риби

Риби — знак ніжний і трепетний, але назвати їх нешкідливими не можна: представників цього знака категорично не можна обійти — силою своїх страждань і сліз вони можуть звалити на людину, що зачепила їх, потужний і негативний енергетичний посил, який та обов’язково відчує.

