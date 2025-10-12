- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть вчасно йти зі стосунків, що не мають майбутнього
Жодні стосунки не тривають вічно — вони або переходять з однієї стадії в іншу, або закінчуються.
Дуже часто ми, намагаючись продовжити зв’язок, який вичерпав усі свої ресурси, утримуємо поруч людину, яка посідає в нашому житті чуже місце — варто їй піти, як з’явиться хтось інший, набагато важливіший, тож усе має закінчуватися вчасно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно виходити зі стосунків, у яких немає майбутнього.
Овен
Овни надто рвучкі — і водночас рішучі, — щоб терпіти стосунки, які припинили їх влаштовувати. Причини для розставання можуть бути найрізноманітніші — від зради однієї зі сторін до нудьги, яку вони відчувають наодинці зі своїм партнером, але рвуть вони взаємини в такому разі рішуче й безповоротно.
Діва
Діви — один з найзлопам’ятливіших знаків зодіаку, вони ніколи не забувають ні слів, ні вчинків, які зачепили їх за живе. Коли таких образ накопичується значна кількість, що переходить у якість, продовжувати стосунки вони вже не будуть, хоч як би їх про це просили: навіщо підтримувати те, що, на їхній погляд, дійшло до логічного кінця і не має майбутнього.
Козоріг
Козороги, як люди практичні та прагматичні, нізащо не стануть тримати біля себе людину, яка їх уже не кохає або яку розлюбили вони самі. Відчувши, що стосунки вичерпали себе, вони з легким серцем її відпустять. Водночас це зовсім не означає, що вони не страждатимуть, та про це ніхто не дізнається.
