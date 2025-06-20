ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть все життя прожити на одному місці

Наші переміщення у просторі часто не залежать від нас самих — переїжджати з місця на місце нас змушують об’єктивні обставини.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але трапляється й так, що на запитання, чи жити на одному місці чи переїжджати з одного місця — квартири, міста, країни — на інше, відповідає лише сама людина, керуючись своїми внутрішніми спонуканнями. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть все життя прожити на одному місці.

Рак

Раки відомі як представники найбільш сімейного — і, як наслідок, домашнього — знака зодіаку. Вони багато роблять для того, щоб близькі їм люди почувалися в облаштованому ними житлі максимально затишно і зручно, а щоразу робити це на новому місці складно навіть для них.

Телець

Тельці — як любителі всіх можливих земних задоволень — дуже цінують не лише комфорт, а й звичну атмосферу, яку вони не люблять змінювати навіть ненадовго — про зміну місця проживання взагалі не йдеться, на неї йдуть тільки в тому разі, якщо іншого виходу немає, та й то погоджуються в останній момент.

Діва

Для Дів їхній дім цінний не тільки тому, що вони роблять з нього витвір мистецтва, іноді — у прямому розумінні цього слова, вкладаючи в нього серйозні кошти та купуючи все найкраще. Він для них також є місцем, в якому живуть найкращі їхні спогади, які вони не можуть покинути.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie