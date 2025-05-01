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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть закохатися з першого погляду
Про кохання, можливе з першого погляду, чути доводилося всім, а ось випробувати таке поспішне почуття дано не кожному.
Як правило, такі люди, а їх більшість, впевнені, що миттєві почуття, що спалахнули, — вигадка поетів, які писали в стилі романтизм, а в реальному житті вони неможливі, оскільки, перш ніж покохати людину, її треба як слід пізнати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть закохатися з першого погляду.
Овен
Овни як найшвидший знак зодіаку все роблять швидко, і їхнє особисте життя в цьому сенсі не виняток: закохуються представники знака блискавично — з першого погляду. Щоправда, і остигають вони так само швидко, як спалахують, але це, як кажуть, питання інше.
Риби
Риби, для яких закоханість — головна умова щасливого життя, не в змозі довго залишатися на самоті. Тому, зустрівши людину, яка викликає в них симпатію, вони одразу ж відчувають до неї романтичні почуття — щоправда, тільки до нової зустрічі.
Терези
Терези — люди, що захоплюються, тому, зустрівши людину, яка їх, як кажуть, зачепила, вони не можуть прогаяти шансу познайомитися ближче. До того ж у таких взаєминах представники знака не вдають — вони справді закохуються, але — лише до нового кохання з першого погляду.
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