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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть закохатися з першого погляду

Про кохання, можливе з першого погляду, чути доводилося всім, а ось випробувати таке поспішне почуття дано не кожному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Як правило, такі люди, а їх більшість, впевнені, що миттєві почуття, що спалахнули, — вигадка поетів, які писали в стилі романтизм, а в реальному житті вони неможливі, оскільки, перш ніж покохати людину, її треба як слід пізнати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть закохатися з першого погляду.

Овен

Овни як найшвидший знак зодіаку все роблять швидко, і їхнє особисте життя в цьому сенсі не виняток: закохуються представники знака блискавично — з першого погляду. Щоправда, і остигають вони так само швидко, як спалахують, але це, як кажуть, питання інше.

Риби

Риби, для яких закоханість — головна умова щасливого життя, не в змозі довго залишатися на самоті. Тому, зустрівши людину, яка викликає в них симпатію, вони одразу ж відчувають до неї романтичні почуття — щоправда, тільки до нової зустрічі.

Терези

Терези — люди, що захоплюються, тому, зустрівши людину, яка їх, як кажуть, зачепила, вони не можуть прогаяти шансу познайомитися ближче. До того ж у таких взаєминах представники знака не вдають — вони справді закохуються, але — лише до нового кохання з першого погляду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1009
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