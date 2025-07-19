Астролог назвав знаки Зодіаку, які можуть знехтувати прибиранням у будинку

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Зміст Стрілець Водолій Овен

Тому ми готові в будь-який час дня бити підлоги, якщо вони здаються недостатньо чистими. Але далеко не всі так трепетно ставляться до гігієни навколишнього простору, є й ті, хто до цього байдужий. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які можуть знехтувати прибиранням у будинку.

Стрілець

Стрільці дуже люблять чистоту і порядок, але вважають за краще, щоб їх наводив будь-хто, але тільки не вони. — У такому випадку вони із задоволенням відпочивають в сяючому чистотою і пахне свіжістю інтер’єрі. Якщо ж добровільної покоївки не знайдеться, вони можуть знехтувати умовностями.

Водолій

Водолії не маю нічого проти чистоти, але порядок вони вважають своїм особистим ворогом: у будинку, в якому все розкладено по поличках, вони, як не дивно це прозвучить, нічого не можуть знайти — їхня творча натура краще почувається в хаосі, який для них — найкращий порядок.

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Овен

Овнам, які завжди й скрізь поспішають, не завжди вистачає часу на те, щоб привести до зразкового порядку свій будинок. Найчастіше вони починають прибирання і навіть встигають її частково робити, але потім їх щось — або хтось — відволікає або просто втрачають інтерес до цього заняття, залишаючи все як є.

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