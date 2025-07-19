ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
2 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які можуть знехтувати прибиранням у будинку

Про те, що чистота – запорука здоров'я, ми чули з дитинства, і жодного сумніву в цьому немає.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тому ми готові в будь-який час дня бити підлоги, якщо вони здаються недостатньо чистими. Але далеко не всі так трепетно ставляться до гігієни навколишнього простору, є й ті, хто до цього байдужий. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які можуть знехтувати прибиранням у будинку.

Стрілець

Стрільці дуже люблять чистоту і порядок, але вважають за краще, щоб їх наводив будь-хто, але тільки не вони. — У такому випадку вони із задоволенням відпочивають в сяючому чистотою і пахне свіжістю інтер’єрі. Якщо ж добровільної покоївки не знайдеться, вони можуть знехтувати умовностями.

Водолій

Водолії не маю нічого проти чистоти, але порядок вони вважають своїм особистим ворогом: у будинку, в якому все розкладено по поличках, вони, як не дивно це прозвучить, нічого не можуть знайти — їхня творча натура краще почувається в хаосі, який для них — найкращий порядок.

Овен

Овнам, які завжди й скрізь поспішають, не завжди вистачає часу на те, щоб привести до зразкового порядку свій будинок. Найчастіше вони починають прибирання і навіть встигають її частково робити, але потім їх щось — або хтось — відволікає або просто втрачають інтерес до цього заняття, залишаючи все як є.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
382
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie