Астрологиня назвала знаки зодіаку, які миттєво розплачуються за будь-яку провинність

Але й тоді траплялося так, що до одних із нас він прилітав набагато швидше, ніж до інших — до того ж, за найнезначніші гріхи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які миттєво розплачуються за будь-яку провинність.

Стрілець

Стрільці роблять безліч нерозумних і необачних вчинків, за що їм практично одразу ж доводиться розплачуватися — можливо, у такий спосіб зірки намагаються зупинити їх, змусивши більше й частіше замислюватися над своєю поведінкою, але, судячи з того, що жодних висновків із помилок вони не роблять, усе марно.

Риби

Рибам краще було б узагалі не грішити, але представникам велелюбного знака це рідко вдається. Напрямом, у якому вони найчастіше скоюють різноманітні провинності, є особисте життя — тут вони не можуть утриматися від спокуси і часто руйнують чужі стосунки, за що й отримують здачі — до того ж без зволікання.

Козоріг

Козороги дуже суворі до себе — на відміну від інших знаків, за свої гріхи вони запитують переважно з себе, і майже ніколи — з оточення. Саме тому бумеранг зірки їм надсилають практично миттєво і в доволі легкій формі — навіщо зайвий раз кошмарити того, хто вже й сам розкаявся у своїй провинності.

