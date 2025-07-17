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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які народилися під щасливою зіркою

Кожен із нас йде до поставленої мети своїм шляхом — одні долають масу перешкод, іншим усе дається відносно легко.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але існує й третя, нехай і нечисленна, категорія: цим людям життя все подає на «блюдечку з блакитною облямівкою» — вважається, що своїм неймовірним везінням вони завдячують часу своєї появи на світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвав знаки зодіаку, що народилися під щасливою зіркою.

Близнята

Близнята — найлегший на підйом знаки зодіаку, можливо, саме тому їм усе — чи майже все — у житті дається легко. Якось так — самі собою — складаються обставини, що представники цього знака в будь-якому разі незмінно опиняються у виграші.

Скорпіон

Скорпіони, хоч і є наймагічнішим знаком зодіаку, своїм рідкісним везінням завдячують цілком реальним — можна сказати, прозаїчним причинам. Виграти завжди і скрізь їм дозволяє власна підозріливість, яка все враховує та «видає» правильну відповідь.

Лев

Леви в списку улюбленців долі, мабуть, перебувають на першому місці: вони все отримують просто так, без зусиль старань. Можливо, так відбувається тому, що представники знака такі царствені і впевнені в собі, що всі, включаючи фортуну, хочуть зробити їм щось приємне.

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Дата публікації
Кількість переглядів
298
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