- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які народилися під щасливою зіркою
Кожен із нас йде до поставленої мети своїм шляхом — одні долають масу перешкод, іншим усе дається відносно легко.
Але існує й третя, нехай і нечисленна, категорія: цим людям життя все подає на «блюдечку з блакитною облямівкою» — вважається, що своїм неймовірним везінням вони завдячують часу своєї появи на світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвав знаки зодіаку, що народилися під щасливою зіркою.
Близнята
Близнята — найлегший на підйом знаки зодіаку, можливо, саме тому їм усе — чи майже все — у житті дається легко. Якось так — самі собою — складаються обставини, що представники цього знака в будь-якому разі незмінно опиняються у виграші.
Скорпіон
Скорпіони, хоч і є наймагічнішим знаком зодіаку, своїм рідкісним везінням завдячують цілком реальним — можна сказати, прозаїчним причинам. Виграти завжди і скрізь їм дозволяє власна підозріливість, яка все враховує та «видає» правильну відповідь.
Лев
Леви в списку улюбленців долі, мабуть, перебувають на першому місці: вони все отримують просто так, без зусиль старань. Можливо, так відбувається тому, що представники знака такі царствені і впевнені в собі, що всі, включаючи фортуну, хочуть зробити їм щось приємне.
Читайте також: