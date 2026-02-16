ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіака, які навіть удома мають вигляд як на подіумі

Якщо говорити чесно, то багато хто з нас вдома носить не найпрезентабельніший одяг.

Автор публікації
Міла Корольова
Це можуть бути халати, спортивні костюми, старі футболки з цяткою, в яких уже не вийдеш «у люди».

При цьому ми забуваємо, що саме в такому «вбранні» нас бачать найближчі люди — кохані, діти, батьки, та й на самовідчуття такий look впливає не кращим чином. Але є й ті, хто й у домашніх умовах демонструє зі смаком підібраний, а інколи й вишуканий, одяг.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які навіть удома мають вигляд як на подіумі.

Терези

Терези володіють не просто вишуканим, а художнім смаком, який не дає їм змоги навіть по будинку, в якому наразі нікого немає, ходити в затрапезному халаті або витягнутих спортивних штанях. Їхній домашній одяг — на заздрість багатьом — є справжнім витвором мистецтва, який можна виставляти в музеї.

Телець

Тельці люблять комфорт і затишок, не дивно, що їхній домашній інтер’єр є зборами дорогих, красивих і водночас максимально зручних речей. Ну, а оскільки такому тлу потрібно відповідати, ви навіть удома ніколи не побачите представників знака в негідному вигляді — лише в гарних, але водночас зручних і добротних речах.

Лев

Леви ідеально — подібно до моделей на подіумі — виглядають завжди: і на людях, і у власній оселі, оскільки просто не можуть по-іншому. Причому їхній домашній одяг має не лише красивий, а й по-справжньому розкішний вигляд, або, як кажуть у таких випадках у народі, «дорого-багато», що цілком відповідає манерам представників знака.

