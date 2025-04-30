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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають аб'юзерами

Спілкуючись з людьми, що оточують нас, ми «повертаємося» до них різними сторонами — до когось доброю, а до когось і поганою.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але, напевно, у кожного є приятелі чи знайомі, для яких єдина манера спілкування — агресивність, водночас, зовсім неважливо, є у них для цього привід чи ні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають аб’юзерами.

Діва

Діви невпинно і щодня прагнуть досконалості, розповсюджуючи її не тільки — і не стільки — на себе, як на інших. В результаті вони можуть допекти до живого кого завгодно, чіпляючись до свого друга, приятеля або родича з будь-якого приводу, а іноді і зовсім без приводу.

Телець

Тельці, які славляться своєю впертістю, хочуть, щоб усе й завжди було так, як хочуть — чи вважають за потрібне, вони, чужі інтереси ними до уваги не беруться. До того ж, домагаючись свого, представники знака так тиснуть на співрозмовника, що надовго відбивають у того бажання з ними спілкуватися — навіть із важливих приводів.

Близнята

Близнята, незважаючи на легкість у спілкуванні, у спільному житті не найлегші партнери, оскільки й самі не завжди знають, чого саме вони хочуть навіть від самих себе, а про оточення і говорити не доводиться. Нові умови гри у них з’являються щодня, що робить нестерпним спільне життя з ними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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