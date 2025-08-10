Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають вегетаріанцями

Гороскоп / © Credits

Зміст Діва Скорпіон Рак

Але все більше людей з різних причин відмовляються від нкеї на користь овочів, фруктів і трав’яних відварів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіак, які найчастіше стають вегетаріанцями.

Діва

Діви трепетно ставляться до свого здоров’я, не лише вчасно відвідуючи лікарів, а й відмовляючись від шкідливої — жирної та смаженої — їжі. Ну, а оскільки така їжа, як правило, має тваринне походження, представники знака віддають перевагу вегетаріанським стравам — на їхній погляд, це набагато корисніше.

Скорпіон

Скорпіони, які й так не схильні до гладкості, ще й самостійно, так би мовити, в ручному режимі, регулюють стан своєї фігури, відмовляючись від продуктів, що сприяють приросту зайвих кілограмів. Таким чином з їхнього раціону зникають продукти тваринного походження, які замінюють овочі та фрукти.

Рак

Раки часто стають вегетаріанцями з гуманітарних міркувань: їхня вразливість не дозволяє, як вони кажуть, «когось їсти», тому вони, наприклад, побачивши в Інтернеті відповідний сюжет, відмовляються від м’яса, не вважаючи таке рішення жертвою: рослинна їжа, на їхній погляд, не менш смачна.

