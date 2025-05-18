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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2218
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не бояться бути собою

Всі ми протягом життя граємо в очах людей навколо різні — часом несподівані — ролі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але є й ті, хто за жодних умов не зраджує собі, залишаючись такими, якими вони є. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не бояться бути самими собою.

Овен

Овни — найупертіший знак зодіаку, можна сказати, що його представники є яскравою ілюстрацією третього закону Ньютона — сила дії дорівнює силі протидії. Що більше на них тисне їхнє оточення, то сильніше вони опираються, залишаючись водночас самими собою.

Скорпіон

Скорпіони надто самолюбні, щоб дозволяти собі змінюватися кожного разу, коли життя — або оточення — того від них вимагатимуть. До того ж твердість їхнього характеру подібна до металевого стрижня, який морально — а іноді й фізично — не дозволяє їм прогинатися під обставини.

Водолій

Водолії взагалі не розуміють, як це — зраджувати себе, підлаштовуючись під інших. Представники цього знака живуть так, як велить їм їхній внутрішній стан, незважаючи на те, що сьогодні він може бути одним, а завтра — зовсім іншим. Проте він властивий лише їм, а чужа думка до уваги не береться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2218
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