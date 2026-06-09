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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не бояться змій

Зі зміною клімату екзотичні тварини поступово припиняють бути рідкістю в наших широтах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні в лісі або парку можна зустріти не тільки нешкідливого вужа, а й серйозніших представників загону плазунів.

Але якщо в одних із нас така зустріч викликає паніку та істерику, інші до неї абсолютно байдужі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не бояться змій.

Терези

Терези вміють цінувати красу, а змії, хоч би якими отруйними вони були, вражають їх своєю красою і грацією. Для представників знака вони — не тільки прекрасні створіння природи, а й справжній витвір мистецтва, якими вони можуть захоплюватися, милуватися — в прямому сенсі цього слова.

Діва

Дівам подобається не стільки зовнішній вигляд змій, скільки їхня поведінка — холоднокровність і стриманість плазунів споріднює їх із представниками самого знака, тому вони до них небайдужі. Та й повчитися в змій, на їхній погляд, можна багато чого — наприклад, уміння накопичувати сили, гріючись на сонці.

Водолій

Водолії, на думку астрологів, узагалі не бояться жодних представників тваринного світу, і змії в цьому сенсі — не виняток. Для них плазуни — чудовий об’єкт для спостереження, а заразом і джерело інформації для натхнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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