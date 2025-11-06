Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не шанують своє здоров'я

Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі, навіть будучи в курсі цієї прописної істини, поводяться відповідним чином, помилково вважаючи, що цей ресурс не вичерпається ніколи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не шанують своє здоров’я.

Стрілець

Стрільці від народження — завдяки природі та батькам — мають міцне здоров’я, тому їм здається, що ніщо не може негативно на ньому позначитися. Ба більше, вони безбожно його марнують, ведучи недбалий спосіб життя та зловживаючи шкідливими звичками, а коли схаменуться, іноді буває пізно.

Козоріг

Козорогам, які зайняті роботою, на занепокоєння про своє здоров’я постійно не вистачає часу — їм увесь час щось заважає: то новий проєкт, то черговий дедлайн, то квартальний звіт. Кожного разу, відчувши нездужання, вони обіцяють собі, що, закінчивши чергову — дуже важливу — справу, вони цього разу точно підуть до лікаря, але п’ять разів обдурюють самі себе.

Овен

Овни як один із найспортивніших знаків зодіаку упевнені, що в здоровому тілі — здоровий дух, а отже, якщо вони годинами тренуються в спортзалі, жодні недуги їм не страшні. На жаль, далеко не завжди це правило спрацьовує на всі сто відсотків, тому їм не завадили б ще й профілактичні огляди в лікарів різного профілю.

