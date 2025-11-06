- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не шанують своє здоров'я
Здавалося б, ні в кого немає сумнівів у тому, що здоров’я — це велика цінність, яку не можна купити за гроші, тому його потрібно берегти.
Але далеко не всі, навіть будучи в курсі цієї прописної істини, поводяться відповідним чином, помилково вважаючи, що цей ресурс не вичерпається ніколи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не шанують своє здоров’я.
Стрілець
Стрільці від народження — завдяки природі та батькам — мають міцне здоров’я, тому їм здається, що ніщо не може негативно на ньому позначитися. Ба більше, вони безбожно його марнують, ведучи недбалий спосіб життя та зловживаючи шкідливими звичками, а коли схаменуться, іноді буває пізно.
Козоріг
Козорогам, які зайняті роботою, на занепокоєння про своє здоров’я постійно не вистачає часу — їм увесь час щось заважає: то новий проєкт, то черговий дедлайн, то квартальний звіт. Кожного разу, відчувши нездужання, вони обіцяють собі, що, закінчивши чергову — дуже важливу — справу, вони цього разу точно підуть до лікаря, але п’ять разів обдурюють самі себе.
Овен
Овни як один із найспортивніших знаків зодіаку упевнені, що в здоровому тілі — здоровий дух, а отже, якщо вони годинами тренуються в спортзалі, жодні недуги їм не страшні. На жаль, далеко не завжди це правило спрацьовує на всі сто відсотків, тому їм не завадили б ще й профілактичні огляди в лікарів різного профілю.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків
Місячний гороскоп на 3–9 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3–9 листопада
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 3 до 9 листопада