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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять афішувати своє особисте життя

Щастя люблять тишу — про цю просту істину ми часто забуваємо, розповідаючи про приємні життєві події всім поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто, підкорюючись невідомому їм інстинкту і дотримуючись обережності, намагається тримати їх у секреті — до того ж, не тільки від сторонніх, а й від близьких людей. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять афішувати своє особисте життя.

Скорпіон

Скорпіони — як наймістичніший знак зодіаку — краще за інших розуміють, що інколи достатньо одного зайвого слова, щоб приємна мить, яка, як здавалося, от-от трапиться, так і залишилася у мріях. Вони, як ніхто інший, знають, що таке пристріт, тож намагаються не ризикувати особистим щастям.

Діва

Діви дуже гидливі, і ця якість стосується не тільки особистих предметів — наприклад, рушника або гребінця, а й особистих стосунків: вони — і це цілком справедливо — не хочуть, щоб туди «пхали носа» інші — не завжди охайні в моральному плані — люди, тому мовчать про те, що їм дорого.

Козоріг

Козороги — один із найскромніших знаків зодіаку: вони впевнені, що обставини їхнього особистого життя нікому — зрозуміло, окрім них самих, — нецікаві. Саме тому вони намагаються тримати пов’язані з ним події в таємниці від оточення, і, як виявляється, абсолютно правильно роблять.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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