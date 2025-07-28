Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять афішувати своє особисте життя

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Зміст Скорпіон Діва Козоріг

Але є й ті, хто, підкорюючись невідомому їм інстинкту і дотримуючись обережності, намагається тримати їх у секреті — до того ж, не тільки від сторонніх, а й від близьких людей. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять афішувати своє особисте життя.

Скорпіон

Скорпіони — як наймістичніший знак зодіаку — краще за інших розуміють, що інколи достатньо одного зайвого слова, щоб приємна мить, яка, як здавалося, от-от трапиться, так і залишилася у мріях. Вони, як ніхто інший, знають, що таке пристріт, тож намагаються не ризикувати особистим щастям.

Діва

Діви дуже гидливі, і ця якість стосується не тільки особистих предметів — наприклад, рушника або гребінця, а й особистих стосунків: вони — і це цілком справедливо — не хочуть, щоб туди «пхали носа» інші — не завжди охайні в моральному плані — люди, тому мовчать про те, що їм дорого.

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Козоріг

Козороги — один із найскромніших знаків зодіаку: вони впевнені, що обставини їхнього особистого життя нікому — зрозуміло, окрім них самих, — нецікаві. Саме тому вони намагаються тримати пов’язані з ним події в таємниці від оточення, і, як виявляється, абсолютно правильно роблять.