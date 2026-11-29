Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але найчастіше для цього потрібно відвідати салон краси, а це, як не дивно, прагнуть робити не всі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити до перукарні.

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Близнята

Близнята зазвичай вважають, що краса має бути природною, а не «зробленою» і штучною. Саме тому вони рідко відвідують перукарню, а перелік послуг, які їм там надають, мінімальний — переважно представники знака просять підстригти чубок або підрівняти відрослі кінчики, а з віком — ще й підфарбувати корені.

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Лев

Левів від салонів краси відштовхує атмосфера, яка там панує: їм категорично не подобається загальний зал, інші клієнти, які нав’язують своє спілкування, та метушлива атмосфера — усе це представникам знака не до вподоби, тому вони вважають за краще — звісно, якщо є така можливість — запросити майстра додому.

Діва

Дів, які вирізняються рідкісною гидливістю, від салонів краси часто відлякує антисанітарія — багаторазово використані й водночас нестеризіловані інструменти, забруднена безліччю ніг підлога. Від таких умов представників знака буквально пересмикує, тому перукарню вони відвідують лише в разі крайньої необхідності.

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