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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити до перукарні
Нова зачіска, яка іноді кардинально відрізняється від попередньої, вважається найкращим способом різко змінити своє життя.
Але найчастіше для цього потрібно відвідати салон краси, а це, як не дивно, прагнуть робити не всі.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити до перукарні.
Близнята
Близнята зазвичай вважають, що краса має бути природною, а не «зробленою» і штучною. Саме тому вони рідко відвідують перукарню, а перелік послуг, які їм там надають, мінімальний — переважно представники знака просять підстригти чубок або підрівняти відрослі кінчики, а з віком — ще й підфарбувати корені.
Лев
Левів від салонів краси відштовхує атмосфера, яка там панує: їм категорично не подобається загальний зал, інші клієнти, які нав’язують своє спілкування, та метушлива атмосфера — усе це представникам знака не до вподоби, тому вони вважають за краще — звісно, якщо є така можливість — запросити майстра додому.
Діва
Дів, які вирізняються рідкісною гидливістю, від салонів краси часто відлякує антисанітарія — багаторазово використані й водночас нестеризіловані інструменти, забруднена безліччю ніг підлога. Від таких умов представників знака буквально пересмикує, тому перукарню вони відвідують лише в разі крайньої необхідності.
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