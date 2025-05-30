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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити в гості

У гостях добре, а вдома — краще — цю нехитру істину знають усі, щобільше, повторюють її, не замислюючись.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
гороскоп

Гороскоп / © Credits

Це не означає, що всі ми відповідно до цієї мудрості сидимо в рідних стінах, не залишаючи їх навіть на свята.

Більшість із нас люблять відвідувати друзів чи рідних, але є й ті, хто воліє у будь-якій ситуації залишитися вдома. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити в гості.

Рак

Раків у гостях не влаштовує — а іноді й відверто дратує, хоч вони цього й не показують — усе без винятку: і атмосфера, і частування, і юрба інших гостей. Вони впевнені, що приготували б набагато краще, та й найменша порошинка від їхнього погляду не вислизне, тож вони весь вечір сумуватимуть за домом.

Телець

Тельці, як відомо, люблять комфорт, а будь-який вихід із дому — особливо, якщо водночас треба тримати обличчя на публіці — виводить їх із цієї зони. Тому представники знака ходять у гості лише в крайніх випадках, коли без цього не можна обійтися, а потім з радістю повертаються додому.

Козоріг

Козороги, яких ми знаємо як головних трудоголіків зодіаку, взагалі не люблять галасливих та багатолюдних компаній, тому й вони намагаються і самі в гості не ходити, і до себе нікого не кличуть. Таке дозвілля їх стомлює, тоді як вони хочуть відпочити — в тиші і спокої.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1103
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