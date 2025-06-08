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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять котів
Якщо вірити соціальним мережам, найулюбленішими тваринами більшої частини людства є коти.
Справді, не захоплюватися цим — пухнастим, лагідним, а часом і норовливим — дивом природи неможливо, проте серед нас багато тих, хто до них цілковито байдужий. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять котів.
Овен
Овнам — знакові прямолінійному й різкому, який і в інших хоче бачити такі ж якості — норовливі, нелогічні, несхильні до підпорядкування коти такої можливості не дають. Ба більше, поведінку цих тварин неможливо прорахувати, і це теж дуже дратує представників знака — їм краще заводити собак.
Лев
Леви, які, власне, є великими кішками, не люблять котів, оскільки вважають їх… своїми конкурентами — в усіх розуміннях. Представники знака вважають, що місце в серці коханої людини і на домашньому дивані належить лише їм, і не мають наміру ні з ким його ділити.
Діва
Діви загалом не вважають за можливе тримати домашніх тварин, оскільки ті, зовсім не бажаючи, порушують чистоту їхнього житла, яку можна порівняти зі стерильністю операційної. І коти, які, на відміну від собак, можуть залізти куди завгодно, дратують представників знака найбільше.
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