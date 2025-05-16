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- Астрологія
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Астролог назвав знаки Зодіаку, які не люблять лікуватись
З необхідністю відвідування лікарів та лікування рано чи пізно стикаються, але реагує на неї кожен по-своєму.
Одні охоче дотримуються всіх вказівок медиків, проходять необхідні процедури та в обов'язковому порядку приймають прописані ліки, інші — ховають направлення на обстеження та рецепти подалі і живуть так, начебто нічого й не було. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не люблять лікуватись.
Стрілець
Стрільці — представники самого життєлюбного знака Зодіаку, та його позитивний світогляд різко контрастує із хворобами та пов'язаним із нею лікуванням. Вони відмовляються — принаймні їм так здається — бездарно витрачати час на лікарів, якщо можна насичено і весело жити.
Козеріг
Козероги надто зайняті для того, щоб бігати по лікарях — вони впевнені, що необхідний для цього час краще витратити на вирішення чергового професійного завдання, а здоров'я зачекає. І тільки коли тягнути вже нікуди, вони вирушають на прийом, і так до наступного разу.
Лев
Левам відверто нудно займатися своїм здоров'ям, просиджуючи дорогоцінний час, який можна витратити на набагато цікавіші заняття, на сидіння в чергах з старенькими, які окупували поліклініки — в результаті, вони, як правило, доводять ситацію до крайності.
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