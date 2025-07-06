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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять літо
Більшість із нас очікує літніх днів протягом усього року, і дуже сумує, коли ця — улюблена всіма пора — закінчується.
Але є і ті — і їх багато, кого можуть дратувати відмінні риси цієї пори року — спека, пил, велика кількість комах — особливо мух та комарів, не дивно, що вони з нетерпінням чекають на осінь. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять літо.
Рак
Раки не дуже люблять літо, оскільки в цей час прийнято їхати на відпочинок, що для представників знаку — не найприємніше завдання, оскільки змушує їх залишати свій дім — найулюбленіше місце на світі. Ще неприємніше те, що доводиться пристосовуватися до незвичного — влаштованого на чужий смак — житла.
Козоріг
Козорогів літо відволікає від заняття, якому вони присвячують більшу частину свого життя — роботи. Спека, загальна метушня та пов’язане з нею порушення довгострокових планів буквально вибивають представників знака з колії, через що вони не встигають зробити все, що запланували, а це дуже їх засмучує.
Стрілець
Стрільці, незважаючи на притаманну їм пристрасть до подорожей, віддають перевагу більш прохолодній порі року — наприклад, весні чи осені. У спеку вони дратуються, а це заважає їм повною мірою оцінити красу історичного значення пам’яток, якими прийнято милуватися, виняток становить відпочинок на морі.
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