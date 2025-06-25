Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять мити посуд

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Зміст Овен Діва Лев

Не завжди можна собі дозволити накопичити достатню для її запуску кількість тарілок і чашок, кілька штук доводиться мити вручну, що до душі не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять мити посуд.

Овен

Овни занадто стрімкі для того, щоб витрачати час на таке нудне — рутинне — заняття, як миття посуду, тому намагаються перекласти цей обов’язок на іншого. Якщо ж такої можливості немає, вони докладають зусиль, щоб вимити ненависні тарілки якнайшвидше, від чого часто страждає на якість процесу.

Діва

Діви є фанатами чистоти і до будь-якої роботи в домі ставляться терпляче і розумінням, оскільки впевнені: однаково ніхто в ньому не наведе лад краще, ніж вони. Але миття посуду — виняток із правила, вони роблять цю роботу так само якісно, як і будь-яку іншу, але в цей момент лютують так, що готові вбити будь-кого, хто увійде на кухню.

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Лев

Леви впевнені, що посуд мають мити спеціально навчені люди, якщо ж прислуги поряд не спостерігається, то будь-хто, але тільки не вони — царським особам не варто займатися «брудною» роботою. Не дивно, що всі, хто оточує представників знака, намагаються позбавити їх заняття, яке так їх дратує.

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