Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять овочі та фрукти

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Але більшість із нас охоче їсть усе зазначене вище не тільки тому, що це корисно, а й тому, що це дуже смачно, хоча, щоправда, не всі так вважають.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять овочі та фрукти.

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Телець

Тельці переконані, що їжа має бути ситною, а вегетаріанськими продуктами — овочами та фруктами — їм важко наїстися, як кажуть у таких випадках, «до відвалу». Саме тому вони віддають перевагу м’ясу та картоплі в різних їхніх видах, а рослинна їжа може бути присутньою в їхніх стравах лише як доповнення до гарніру.

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Стрілець

Стрільці знають, що овочі та фрукти дуже корисні, і навіть час від часу, спокусившись апетитною картинкою, купують на ринку, наприклад, помідори чи персики, але, з’ївши кілька штук, забувають про них і згадують лише після того, як вони зіпсуються. Їм набагато більше до вподоби шматок торта чи жменька цукерок.

Овен

Овнам, які постійно кудись поспішають, ніколи не вистачає часу на тривалий процес приготування їжі, який необхідний для овочевих страв. Тому, замість того, щоб возитися з ними, вони віддають перевагу фастфуду — як вуличному, так і домашньому: такі страви не тільки швидко готуються або купуються, але й швидко з’їдаються.

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