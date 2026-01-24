ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять подорожувати

Здавалося б, подорожі світом — одне з найприємніших і найкорисніших занять, яке може дозволити собі людина.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тож важко собі уявити, що є люди, яким воно не подобається, і для цього в них є свої — як вони вважають, поважні — причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять подорожувати.

Рак

Для Раків центром Всесвіту — у буквальному сенсі слова — є їхній власний дім, а все, що перебуває за його межами, особливого інтересу в них не викликає. Навіть виїхавши на край Землі, вони весь час думають про те, як там удома, а красоти й визначні пам’ятки, що оточують їх, просто не помічають.

Телець

Тельцям дуже важко жертвувати комфортом, до якого вони звикли у себе вдома, підозрюючи, що під час подорожі все виявиться зовсім не так зручно, як у місці постійної дислокації — до того ж, стосується це не тільки умов, а й раціону: навіщо кудись їхати, якщо їх і вдома чудово годують?

Козоріг

Козороги як один із найпрактичніших знаків зодіаку взагалі не дуже добре розуміють, навіщо потрібна поїздка, яка не принесе їм реальної користі. Такою, на їхню думку, може бути тільки відрядження, яке має на меті конкретну професійну та фінансову мету, а не милування краєвидами та екскурсії.

