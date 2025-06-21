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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які не люблять розмовляти по телефону

У наш час телефон є не лише засобом спілкування, а й популярним аксесуаром.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не дивно, що далеко не всі використовують його за призначенням — як газету з останніми новинами, цікаву книгу чи месенджер, де можна написати кілька слів. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не люблять розмовляти телефоном.

Козеріг

Козероги — і в чомусь вони, безумовно, мають рацію — впевнені, що телефонні розмови заважають роботі, тому намагаються не витрачати на них час. Якщо обійтися без дзвінка можливості немає, вони вважають за краще говорити коротко, переважно вживаючи слова «так» і «ні», і не «розтікаючись думкою по дереву».

Риби

Риби часто відмовляються від телефонних розмов, особливо якщо вони стосуються стосунків із коханою людиною. На їхню думку, і тут з ними складно не погодитися, в таких випадках не вдається передати весь — широкий спектр почуттів, які вони відчувають, а отже, необхідно спілкуватися наживо.

Близнюки

Близнюків, налаштованих на різні - іноді протилежні - дії, які вони, як правило, здійснюють одночасно, дратують телефонні дзвінки, що надходять, як їм здається, у найневідповідніший час. У результаті вони або однозначно відповідають, або й зовсім скидають їх.

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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