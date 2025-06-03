Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять собак

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Тим не менш, далеко не всі готові бачити друзів у цих тварин, і причини можуть бути різними. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять собак.

Рак

Раки, для яких ідеальний лад у домі — понад усе, вважають, що тварини взагалі, а собаки — особливо — постійно його порушують. До того ж, як вони вважають, від «друзів людини занадто багато шуму, що теж дратує представників знака, які віддають перевагу тиші та спокою.

Діва

Для Дів собаки надто активні, метушливі і, що особливо дратує представника знака, щирі: вони не терплять нічим не прихованого прояву почуттів. Водночас не має значення, про що, власне — симпатію чи неприйняття — йдеться, головне, що собаки не вирізняються стриманістю.

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Телець

Тельці дуже люблять комфорт — у всіх сенсах цього поняття, щоб дозволити хоч комусь — і, особливо, собакам — його порушувати. І якщо котів необхідно всього лише погодувати, то собак, які потребують постійних прогулянок, вони витерпіти не в змозі.

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