Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять свята

І нам і на думку не спадає, що хтось може ставитися до них, щонайменше, байдуже, а то й зовсім негативно сприймати таке проведення часу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять свята.

Козоріг

Козорогам, хоч як дивно це прозвучить для інших представників зодіакального кола, шкода витрачати час даремно — а саме так вони сприймають пов’язане зі святами вимушене неробство. Але вихід вони зазвичай знаходять швидко: махнувши рукою на відпочинок, починають працювати собі на втіху.

Водолій

Водолії не те, щоб зовсім не люблять свят, просто вони — як люди креативні та творчі — вважають, що свято має бути в душі, а її настрій далеко не завжди збігається з календарем. Тож не дивно, що вони цілком можуть проігнорувати те, що святкують усі, але водночас влаштувати власну урочистість.

Рак

Раки все у своєму домі намагаються робити самі, не визнаючи кейтерингів і клінінгів, а тому у свята втомлюються особливо сильно. Усе приготувавши й накривши на стіл, вони буквально валяться з ніг, а, отже, поки інші веселяться, вони мріють про одне: дістатися до ліжка і впасти — у буквальному сенсі слова.

