Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять їздити в метро

Метро в наш час не лише найекономніший — принаймні в Україні — вид транспорту, а й найшвидший.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Якщо раніше, запізнюючись, ми виходили з метро та сідали до таксі, то тепер усе відбувається з точністю до навпаки. Ось лише далеко не всі можуть користуватися підземкою, є й ті, хто — з найрізноманітніших причин — її побоюється. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять їздити в метро.

Рак

Раки страждають на клаустрофобію, тому часто спуск у метро стає для них серйозним випробуванням — вони бояться цього. Та оскільки іноді іншого способу дістатися до пункту призначення у них немає, їм доводиться користуватися підземкою, хоча емоції вони водночас відчувають найнегативніші.

Діва

Дів, як представників найгидливішого знака зодіаку, в метро лякає необхідність перебування поруч — а в години пік ще й дотику — з людьми навколо, далеко не всі з яких охайно вдягнені та приємно пахнуть. Звісно, така небезпека є і в інших видах транспорту, але метро дратує їх особливо сильно.

Водолій

У Водоліїв, які володіють буйною — на заздрість багатьом — уявою, спуск до підземелля, а саме так вони сприймають метро, викликає фантазії, пов’язані з катастрофами. Наприклад, вони можуть уявляти собі, що трапиться, якби, наприклад, стався землетрус, і починають боятися своїх вигадок.

