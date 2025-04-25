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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не лізуть за словом у кишеню

Напевно, немає такої людини, яку не можна було б поставити в глухий кут раптовим і парадоксальним запитанням.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось відповідати відповідним чином — точно і з гумором — вміють далеко не всі, оскільки до запитання можна заздалегідь підготуватися, а ось до відповіді — ні, тут потрібна винахідливість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які за словом у кишеню не лізуть.

Водолій

Водолії, мабуть, найкмітливіший знак зодіаку, оскільки відповідь на запитання — навіть найскладніше й найнесподіваніше — вони дають швидко і, як то кажуть, у справі. До того ж у мистецтво розмови вони завжди вкладають частку творчості, що теж захоплює співрозмовників.

Близнята

Близнята настільки товариські і водночас балакучі, що можуть дати відсіч будь-якому співрозмовнику — зокрема й не доброзичливому. Вони завжди знають, на яку кнопку потрібно натиснути, щоб він хоча б ненадовго втратив дар мови, а вони самі поки вирішать, що говорити далі.

Терези

Терези, які володіють мистецтвом дипломатії від природи, у будь-якій бесіді демонструють талант спілкування, вміючи сказати людині приємне в будь-якій ситуації. Але це не означає, що представники знака завжди й усім догоджають — за потреби вони можуть так відрізати, що мало не здасться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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